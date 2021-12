Popó treina para possível luta de retorno ao boxe

O ex-lutador Acelino Freitas, o Popó, já disse que pretende voltar a ativa e tem mostrado que realmente está levando o assunto a sério. Nesta terça-feira, 2, o baiano, de 39 anos, divulgou, em seu perfil no Instagram, vídeos treinando em Belém, no Pará. De acordo com o atleta, ele foi convidado para inaugurar o ginásio do Mangueirão, que fica no complexo olímpico da capital paraense, o que deve acontecer em maio de 2015.

Para isso, Popó precisa perder 14 kg para chegar aos 66 kg e lutar na categoria de meio-médios. Com a meta de perder peso, o baiano tem feito dieta e também mostra fotos do seu cardápio, que inclui clara de ovo, salada e frango grelhado. Apesar que entre as postagens do ex-lutador há fotos dele em churrascos. Resta saber se ele resistiu a tentação!

Adversário

Popó, que está aposentado desde 2012, quando nocauteou Michael Oliveira, ainda não tem um adversário, mas diz que gostaria de enfrentar um argentino, já que avalia que há quatro ou cinco campeões mundiais no país. Um opção seria Jorge Rodrigo Barrios, que é enfrentou em luta histórica em 2003. O baiano descarta um duelo com um brasileiro, por achar que não há adversário no seu nível.

