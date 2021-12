Popó pensa em deixar aposentadoria para lutar em 2015

O deputado federal e ex-pugilista Acelino Popó Freitas planeja voltar aos ringues em 2015. O baiano usou as redes sociais para desafiar o filipino Manny Pacquiao, o mexicano Juan Manuel Marquez e o americano Floyd Mayweather. Para voltar a lutar, Popó pede o apoio da torcida.

"Galera... Agora só dependo do incentivo de vocês! Sério mesmo! Pensando em fazer mais algumas lutas. Ta no sangue! Quem sabe mais umas 3 lutas? Contra o mexicano Juan Manuel Marquez, seria uma boa opção. Logo depois, quero o filipino Pacquiao. Só os melhores! Até lá, se ninguém ensinar isso a ele, Mayweather vai aprender a perder! Se eu me animar, os nocautes vão voltar! #Brasil #NaoDependeSoDeMim #QueVenha2015 #Boxe #MaoDePedra #33KO #TetraCampeaoMundial", disse.

Caso o ex-pugilista realmente volte aos ringues, essa não seria a primeira vez que Popó deixaria a aposentadoria. Em junho de 2012, ele voltou a lutar depois de cinco anos de afastado para enfrentar Michael Oliveira. Após o duelo, ele falou da vontade de Pacquiao, mas a disputa não foi realizada porque o filipino teria pedido uma bolsa de US$ 25 milhões e que a luta acontecesse em seu país, o que inviabilizou o duelo.

