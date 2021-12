Popó fará treino especial com alunos de projeto no Calabar

O ex-pugilista baiano e tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, visitará a Base Comunitária de Segurança (BCS), no bairro do Calabar, em Salvador, nesta quarta-feira, 30, às 19h, para aplicar um treino especial para os alunos da comunidade atendidos pelo projeto social que oferece aulas gratuitas de boxe.

Ao saber da iniciativa realizada na BCS/Calabar, Popó prontamente aceitou o convite para treinar os novos talentos do boxe. Atualmente, 25 jovens são atendidos pelo projeto e as aulas são ministradas pelo professor Gilson, no bairro.

O encontro servirá como incentivo aos alunos, que poderão melhorar o desempenho e aprender novas técnicas de luta com uma referência do esporte.

