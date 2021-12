Popó desmente vídeo em que Maguila pede ajuda

O ex-lutador de Boxe, Acelino de Freitas, o Popó, divulgou um vídeo em suas redes sociais desmentindo as informações dadas por Maguila em uma gravação ele aparece pedindo ajuda para deixar a clínica terapêutica que está internado há oito meses para o tratamento da demência pugilística (ETC).

Em sua postagem, Popó afirma que conversou com Maguila por telefone e com o dono da clínica. O ex-boxeador teria sido incentivado por outro paciente, que já recebeu alta, a gravar o vídeo.

"O Maguila está super bem. Falei cinco minutos com ele ontem, é tudo mentira. Maguila está lá sendo super bem tratado, a esposa dele, a família está dando um suporte a ele muito grande, muito bom. Vocês que estão postando, estão me marcando, a imprensa brasileira que está falando procura saber realmente os fatos e tomem cuidado com aquilo que postam", disse Popó.

A demência pugilística, ou ETC, da qual o ex-pugilista sofre, é uma doença neurodegenerativa progressiva causada por repetidos golpes na cabeça, e afeta a capacidade cognitiva dele, além das alterações no comportamento, problemas de memória e tremores parecidos com os de uma pessoa que sofre de Parkinson. Por isso, Maguila precisa de cuidados diários, passando por inúmeras sessões de fisioterapia e também tomar diversas medicações.

adblock ativo