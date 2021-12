Popó curte dia com a família e desafia o lendário Pacquiao

O adversário que está na mira para daqui a um ano, o boxeador baiano Acelino "Popó" já desafiou ainda na noite de sábado, quando nocauteou o argentino Mateo "El Chino" Verón. Logo no terceiro dos 10 rounds, "El Chino" beijou a lona na reestreia de Popó nos ringues após uma aposentadoria de três anos.

"Agora, meu cartel é de 42 lutas, 40 vitórias, 34 nocautes, sendo 22 no primeiro round e 29 consecutivos", afirmou. Em seguida, já considerando o argentino página virada, reafirmou seu projeto pelo quinto título mundial desafiando o lendário filipino Manny Pacquiao, 36 anos, três a menos do que o baiano.

"Pac, por que você não retorna em 2016 lutando contra mim? O combate pode ser no lugar que você quiser! Estou de volta ao ringue. Passo a passo. Hoje (domingo), eu ganhei por nocaute. Em 2016 quero a oportunidade do título. A WBO (Organização Mundial de Boxe) está no meu coração!", postou em uma rede social.

A resposta veio de imediato, mas por parte do presidente do Conselho Mundial de Boxe, Maurício Sulaiman. Pelo twitter, após cumprimentar o brasileiro pela vitória, ele disse que será "ótimo" ver Popó lutando por mais um cinturão.

Na tarde deste domingo, 16, quando almoçava em um restaurante de Santos (SP) com as famílias dele e da noiva Emilene Juarez, 25 anos, Popó revelou ao A TARDE que voltará a lutar em outubro e dezembro. "Para outubro, estamos vendo um boxeador chileno muito bom. A luta de dezembro deve ser contra um mexicano. Mas estamos analisando cada lutador primeiro", afirmou Popó.

Também pelas redes sociais, vários internautas comentaram a luta. Alguns criticaram o adversário, 13 anos mais jovem, que completou a 16ª derrota em 21 lutas. E pediram cautela a Popó, alegando que ele não seria páreo, pelo menos agora, para Pacquiao.

Família em festa

Para Popozinho, de 9 anos, filho mais novo do boxeador, o momento tenso da luta ocorreu no primeiro round. "Fiquei assustado quando o argentino deu um golpe e meu pai ficou meio tonto", contou.

O outro filho de Popó, Igor Freitas, 18, que venceu na categoria meio-pesado, também esteve tenso. "Fiquei mais nervoso do que na minha própria luta. Prefiro lutar do que ver meu pai lutando", confessou.

A noiva Emilene Juarez, que viu a luta ao lado da irmã gêmea Emile, assistiu Popó lutar pela primeira vez e ficou empolgada. "Ele disse que ia nocautear até o quinto round e foi logo no terceiro. Depois, fomos comemorar com a família e os lutadores em um restaurante aqui de Santos", contou.

Já dona Zuleica, mãe do boxeador e que ficou em Salvador, manteve a tradição de sair de cena na hora da luta. "Só vi quando meu filho subiu ao ringue. Fui para o meu quarto e tranquei tudo para abafar o barulho, porque foram 20 pessoas da família vendo a luta na minha casa", contou ela.

A gritaria no terceiro round pela vitória de Popó colocou dona Zuleica de volta à sala. "Só tive coragem de ver o 'replay'. Ele está lutando bem, parece que a idade o fez ficar com mais força do que antigamente. Parece que está com chumbo no braço", analisou.

Antes de lutar, Popó assistiu a vitória do filho Igor Freitas, que abriu a programação da noite derrotando Ângelo Moura por decisão dos juízes. Também por decisão do juri, o sobrinho Vitor Jones superou Sidney Siqueira e conquistou o cinturão brasileiro dos pesos leves.

A próxima série de lutas de parentes será no dia 26 de setembro, no Torneio de Boxe Seu Babinha, que será disputado em Salvador, em homenagem ao pai de Popó, Njalma Freitas, morto em 8 de novembro de 2002.

