Popó aposta em nocaute de Cigano contra Velásquez

Enquanto se divertia jogando um baba de final de ano com ex-jogadores profissionais, na última quinta-feira, 27, no Barradão, o deputado federal Acelino Popó Freitas analisou a luta que acontece neste sábado, 29, entre o brasileiro Júnior Cigano e o norte-americano Cain Velásquez. Para Popó, Cigano tem mais qualidade técnica e vai vencer a revanche. "Se a mão de Cigano pegar, a luta acaba logo", aposta o tricampeão mundial de boxe, referindo-se à chance de nocaute.

Popó vai ver o evento do UFC em Fortaleza (CE), onde passará a festa de virada do ano. "Estava lá em Las Vegas na outra luta, e vi quando Cain foi para cima de Cigano, tomou um cruzado na cabeça e caiu", relembrou Popó, sem descartar desfecho igual amanhã. "Mas temos que nos lembrar que são cinco rounds de cinco minutos, entre pesos pesados com mais de 100 kg. Tem que ter um treinamento específico para isso. Só na era Mike Tyson dava para dizer que haveria nocaute no primeiro round", ponderou Popó.

A confiança do ex-pugilista, porém, é 100% favorável ao brasileiro. "Na outra luta, o Cigano estava com o joelho machucado, tanto é que Cain procurou atacar ali. Depois da vitória, Cigano operou logo. Agora, ele está bem fisicamente".

Popó aproveitou a menção a Mike Tyson para diferenciar o peso dos golpes que serão desferidos entre Cigano e Velásquez, com a mudança do número da luva de dez para quatro onças. "Na época de Tyson, ele fazia menos estrago no adversário porque as luvas deles eram de 10 onças. Os pesados do UFC, como Júnior Cigano, usam as de quatro onças", comparou, explicando que quanto menor o peso, maior o estrago.

Pupilo de Dórea - Outro fator positivo para o pupilo do técnico Luiz Dórea, como lembra Popó, é que Cigano é especialista em boxe, enquanto Cain prefere lutar no chão. Popó destacou também o trabalho de Dórea, seu ex-treinador. "Conheço bem o que Dórea passa de incentivo. Deixa o atleta confiante. E Cigano está muito bem preparado", comentou.

De recesso do parlamento, o deputado disse que espera que em 2013 seja votado um projeto de sua autoria aprovando o MMA (artes marciais mistas, em inglês) como esporte. "Mas sou contra a cotovelada com o adversário no chão. Vou pedir para tirar isso da regra. Pelo menos aqui no Brasil", antecipou.



