Popó anuncia que vai voltar ao boxe profissional no dia 6 de junho

Depois de não conseguir se reeleger com o deputado federal, Acelino Popó Freitas vai mesmo voltar ao boxe profissional. Nesta segunda-feira, 17, por meio de uma rede social, o ex-campeão mundial anunciou que vai voltar aos ringues no próximo dia 6 de junho, na Arena Santos, no litoral paulista.

"Agora é oficial. (Dia) 6 de junho, na Arena Santos, na cidade de Santos, Popó de volta aos ringues. Últimos detalhes sendo acertados. Vamos pra cima. Vem mais títulos para o Brasil. O campeão voltou!", escreveu Popó, na sua conta no Instagram.

Popó teve o auge da forma como superpena (59 quilos), quando acumulou a maioria dos seus 33 nocautes nas 39 vitórias - o brasileiro também foi derrotado duas vezes na carreira (para os norte-americanos Diego Corrales e Juan Diaz).

Ele foi campeão pela primeira vez em 1999, quando venceu o casaque Anatoly Alexandrov, por nocaute no primeiro assalto. Na ocasião, conquistou o cinturão dos superpenas, versão Organização Mundial de Boxe (OMB). Em 2002, veio o cinturão da Associação Mundial de Boxe (AMB), ao bater o cubano Joel Casamayor, por pontos.

Já entre os leves, o brasileiro sagrou-se campeão pela OMB em 2004, ao derrotar, por pontos, o usbeque Artur Grigorian. Dois anos depois, veio o quarto título, novamente dos leves pela OMB, diante do norte-americano Zahir Raheem.

Popó abandonou os ringues em 2007, após perder para Juan Diaz, por nocaute técnico no assalto. Voltou em 2012 contra Michael Oliveira e, então, pendurou as luvas pela segunda vez.

