Ponte Preta vai ao STJD pedir anulação de partida contra o Aparecidense

A Ponte Preta anunciou na manhã desta quarta-feira , 13, através do site oficial, que vai recorrer ao STJD pedindo a anulação da partida desta terça-feira, 12, contra o Aparecidense de Goiânia, alegando uma interferência externa sobre a arbitragem. O Departamento Jurídico alvinegro já está levantando todas as imagens e áudios para acionar o STJD o mais rápido possível.

O lance polêmico aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo, quando Hugo Cabral aproveitou um rebote e marcou o gol - em posição de impedimento - que foi validado pelo juiz Leo Simão Holanda. Após a comissão técnica e os jogadores do Aparecidense partirem para cima do árbitro, ele teve uma conversa com o delegado da partida Adalberto Grecco, e após oito minutos, voltou atrás e anulou o que seria o gol de empate da equipe paulista.

“Ficou claro que árbitro corrigiu um erro com outro, porque havia validado o gol e só voltou atrás por interferência externa, o que pela regra não pode. VAR só tem na fase final e a TV tem imagem do delegado da partida entrando no campo, falando com árbitro e assistente, quarto árbitro. É nítido que as regras foram quebradas”, reclama o Executivo de Futebol Marcelo Barbarotti.

Caso rejeitada a ação judicial da equipe paulista, e o resultado da partida for mantido, a Ponte Preta estará eliminada na primeira fase da Copa do Brasil e voltará suas forças para o Campeonato Paulista, quando enfrenta o Novorizontino no próximo sábado, 16, às 21h (Brasília). Com o placar favorável, o Aparecidense avança para a segunda fase e enfrenta o vencedor do confronto entre Bragantino-PA e ASA.

