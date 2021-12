Ponte Preta encerra mistério e oficializa contratação do técnico Gilson Kleina

Gilson Kleina é, oficialmente, o novo técnico da Ponte Preta para o restante da temporada. Ele desembarcou no Aeroporto de Viracopos na manhã desta quinta-feira, 23, em Campinas, e já foi até o estádio Moisés Lucarelli assinar contrato. A apresentação do comandante está marcada para as 15 horas, na sala de imprensa do Majestoso. Ele já irá comandar o time no domingo contra o São Bento, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista, em Sorocaba.

Gilson tem 48 anos e conta com o apoio da torcida e dos funcionários do clube. Sempre brincalhão, em 2011 se destacou não só pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, mas também ganhou simpatia pela mania de chamar as pessoas de "bruxo" e "galã", entre outros apelidos. Em troca ganhou o apelido de Fred Flintstone dos ex-companheiros de clube.

E foi lembrando do famoso personagem que o clube oficializou a chegada do treinador por meio de sua página no Twitter, rede social na qual exibiu um gif do desenho animado "Os Flinstones" e a frase "Tô voltando, galã".

O treinador estava trabalhando no Goiás desde o ano passado, mas era muito pressionado pelos torcedores, que reprovavam o esquema tático de três volantes, sistema com o qual o torcedor da Ponte já está acostumado. Na última terça-feira, ele pediu a rescisão de contrato com o clube goiano e já apalavrou a sua contratação com o presidente da Ponte, Vanderlei Pereira, com quem sempre manteve boa relação.

