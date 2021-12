Polo Aquático do Brasil derrota o Canadá e garante vaga para a disputa do Mundial

A seleção brasileira de polo aquático conquistou, neste sábado, a vaga para disputar o Mundial de Desportes Aquáticos de 2019, que será em Gwangju na Coreia do Sul, em julho. A vaga foi garantida na primeira semifinal da Copa UANA, competição disputada no SESI em São Paulo e que reúne quatro países: Argentina, Brasil, Canadá e Estados Unidos. O Brasil venceu o Canadá por 15 a 5, placar bem diferente do primeiro jogo entre as equipes, na primeira fase, quando o Brasil foi derrotado por 15 a 12.

"Foi um jogo muito bom, conseguimos imprimir nosso ritmo. A nossa defesa funcionou aquilo que não vinha funcionando, e aí ficou mais fácil para vencer", disse atacante Gustavo "Grummy" Guimarães, autor de dois gols na partida. Ele soma 12 no torneio.

André Avallone, técnico do Brasil, considerou a vitória como um primeiro passo rumo à Tóquio-2020. "Foi um jogo sensacional, trabalhamos bastante para conseguir essa classificação Esse é um grande passo rumo ao Pan-Americano e nossa sonhada vaga olímpica." A final da Copa UANA será neste sábado, às 15h30.

