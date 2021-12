Policial militar auxilia última colocada a completar prova de corrida em Feira

Ainda faltavam três quilômetros para o final do percurso, e o cansaço do dia anterior quase impediu que a última atleta completasse a prova da 22ª Corrida dos Bancários, realizada em Feira de Santana, a 109 km de Salvador. Mas, no momento em que a corredora pensou em desistir, um ‘estímulo extra’ contribuiu para que ela ultrapassasse a linha de chegada, superando seus próprios limites.

A situação aconteceu durante a manhã deste domingo, 26, e o ‘anjo da guarda’ da vez foi a cabo da Polícia Militar (PM) Maria Isabel Leão, que acompanhava a competição em uma moto, com outro policial. Os dois agentes do Esquadrão de Motociclistas Asa Branca – que atua no bloqueio e liberação das vias para a passagem dos atletas – chegaram até a corredora e perguntaram se ela era a última da prova.

Ao receber a confirmação de que não havia mais corredores atrás, a cabo Leão desceu da motocicleta e correu o resto da prova ao lado da participante. “Sinalizei que não conseguiria, então ela pediu para o parceiro: você segura meu capacete? Ele disse sim, ela desceu e correu comigo, de farda, em um sol escaldante e mais uma vez falou: você não vai parar porque vou com você até o fim”, escreveu a atleta amadora.

As duas correram juntas os 3 km que faltavam até a linha de chegada

Esta era a segunda corrida da participante, e o medo de não conseguir completar o trajeto se transformou em motivação para superar obstáculos. “Entre orientações de respiração, estímulo para chegar a reta final ela foi comigo até a chegada - ainda me deixou chegar na frente dela. Com direito a aplausos e fotos, me orgulhei de ver uma servidora que não precisava fazer aquilo honrar a farda que veste, e não apenas me protegeu como me estimulou a ser melhor”, disse ela.

A cabo Leão, que também é corredora, diz que gosta de acompanhar os últimos colocados nestes eventos esportivos. "Ela pensou em desistir, mas tirei o capacete e falei que estávamos juntas. Disse ainda que o objetivo dela de completar a prova seria conquistado", ressaltou.

adblock ativo