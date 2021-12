Policial baiano ganha ouro e bronze no Pan-americano de karatê

O cabo da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), Jubiraci Silva, de 49 anos, conquistou as medalhas de ouro e bronze no Campeonato Pan-americano de Karatê, realizado na última semana no Sheraton Libertador Hotel, em Buenos Aires, na Argentina.

O militar, que é faixa preta 4º dan, ressaltou a dificuldade da competição e comemorou a classificação para o mundial em 2019. “O nível da competição é muito forte. Mesmo com a presença de atletas de altíssimo nível, me classifiquei para o Mundial de Karatê em 2019, em Tóquio (no Japão)", afirmou Jubiraci, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

A delegação brasileira era integrada por 46 atletas de diversos estados. Jubiraci, professor de artes marciais em São Gonçalo dos Campos (distante a 108 km de Salvador), foi o único representante baiano no torneio, que contou com 647 participantes de 24 países.

Jubiraci foi o único representante baiano na competição (Foto: Divulgação | SSP-BA)

