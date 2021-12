Polícia vai punir torcedores que jogaram caxirolas em BA-VI

Ter jogado caxirolas dentro do campo da Arena Fonte Nova durante o BA-VI deste domingo, 28, não pegou muito bem para Torcida Organizada Bamor (T.O.B) e terá punição. A Polícia Militar da Bahia enviou uma nota à imprensa, na manhã desta segunda-feira, 29, informando que a torcida organizada do Esporte Clube Bahia será punida pela ação, conforme Estatuto dos Torcedores e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as torcidas organizadas, a PM e o Ministério Público.

Na nota, a PM ressaltou que "não deixará passar em branco atitudes reprováveis cometidas por torcidas dentro dos estádios".

No jogo deste domingo, quando a partida estava 2 a 0 para o Vitória, parte da torcida atirou uma boa quantidade de caxirolas dentro do gramado em protesto contra a direção do Bahia e os maus resultados do time em campo.

A atitude foi reprovada por torcedores do Vitória, que vaiaram os adversários, e por outros tricolores. A torcida ainda levou um "puxão de orelha" do apresentador Tadeu Schmidt, que fez duras críticas aos responsáveis pelo ato durante o programa Fantástico (TV Globo).

As caxirolas jogadas no campo foram distribuídas para a torcida na entrada do estádio. O instrumento, criado por Carlinhos Brown, foi oficialmente apresentado ao público, antes do início do jogo, como um dos produtos oficiais da Copa do Mundo 2014.

Confira a nota da PM na íntegra:

"Diante do ocorrido no BA X VI de ontem (28), quando uma parte da torcida tricolor (Bamor), em protesto contra a direção da equipe e os maus resultados do time em campo, atiraram uma boa quantidade de caxirolas dentro do gramado, a Polícia Militar informa à sociedade baiana que providências punitivas estão sendo estudadas à luz do Estatuto dos Torcedores e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre as Torcidas Organizadas, a Corporação e o MP. É importante frisar que a Polícia Militar não deixará passar em branco atitudes reprováveis cometidas por torcidas dentro dos estádios. A PM aproveita para conclamar os torcedores a um comportamento educado e respeitoso diante das regras de boa convivência esportiva, com a certeza que comportamentos como o de ontem não correspondem ao sentimento civilizado da torcida baiana. Nota para imprensa nº 111 - Salvador, 29 de abril de 2013."

