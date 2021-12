Polícia promove reunião preparatória para o clássico Bahia x Vitória

A Polícia Militar da Bahia vai promover uma reunião preparatória nesta quarta-feira, 30, no auditório da sede do Bepe, para o clássico Bahia x Vitória, pela Copa do Nordeste, que acontece no domingo, 3, às 17h, na Arena Fonte Nova

O encontro tem como objetivo apresentar o esquema de policiamento e debater assuntos relacionados à segurança do evento. No encontro, a equipe operacional da Arena também apresentará o planejamento para o jogo. Participam da reunião representantes do Ministério Público, das torcidas organizadas, dos clubes de futebol, da Polícia Civil, do Poder Judiciário, do CCR Metrô, da Arena Fonte Nova, entre outros órgãos municipais e estaduais.

