Polícia investiga morte de torcedor vascaíno após clássico contra o Flamengo

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte do torcedor vascaíno Davi Rocha Lopes, de 27 anos, baleado no peito na noite deste sábado, após a partida entre Vasco e Flamengo no estádio São Januário, no bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro.

Lopes foi baleado durante a confusão desencadeada por torcedores vascaínos, iniciada após a vitória do Flamengo por 1 a 0. O tumulto levou pânico a quem estava no estádio. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas já chegou sem vida ao local. Outros quatro torcedores feridos receberam atendimento no mesmo hospital e foram liberados, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A confusão começou ao fim do clássico. Torcedores vascaínos, indignados com a campanha da equipe no campeonato brasileiro, atiraram pedras e rojões contra o gramado, sendo contidos pela polícia com bombas de gás e spray de pimenta. Os torcedores destruíram as instalações do estádio, e a confusão se prolongou pelas ruas do bairro, onde Lopes foi ferido.

Os torcedores do Flamengo que acompanharam a partida precisaram de proteção policial para deixar o local. As investigações sobre as circunstâncias em que Davi Lopes foi ferido e de onde partiu a bala que o atingiu estão em andamento na Delegacia de Homicídios da capital fluminense.

