Polícia identifica autor do disparo que matou torcedor

A polícia boliviana confirmou nesta quinta-feira, 21, que o sinalizador que matou um jovem torcedor de 14 anos na quarta-feira durante a partida entre Corinthians e San José válida pela Taça Libertadores foi lançado por um torcedor do time paulista e ainda anunciou que identificou o possível autor do disparo.

O chefe da Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC), major Antenor Medrano, revelou numa coletiva de imprensa a existência de fotografias que mostram o artefato saindo da parte da arquibancada reservada aos torcedores corintianos na direção do setor onde morreu o jovem Kevin Beltrán, de 14 anos.

"O projétil, pelo que se observa na primeira fotografia, partiu de do setor onde se encontravam os torcedores do Corinthians", explicou.

Pouco depois do incidente, a policia aprendeu 12 torcedores do Timão que permanecem detidos na delegacia de Oruro, cidade situada a 240 km ao sul de La Paz.

"Temos fotos que permitem identificar o possível autor deste ato lamentável", afirmou Medrano. "O caso está nas mãos do Ministério Público, que estabelecerá sua situação jurídica", completou.

O jovem Kevin Beltrán foi atingido no olho, atendido prontamente, mas não resistiu à feridas e já estava morto quando chegou ao hospital local.

O drama ocorreu pouco depois do gol do Corinthians, marcado aos 5 minutos de jogo pelo peruano Paolo Guerrero.

De acordo com o médico do hospital público de Oruro, José María Vargas, "O projétil entrou pelo olho direito, se instalou na cabeça e provocou perda de massa encefálica. A morte foi instantânea".

O ministro do Interior boliviano, Carlos Romero, anunciou que estava preparando um decreto para impedir a entrada de artefactos explosivos em todas as arenas esportivas do país.

"Vamos apresentar um projeto de segurança para eventos esportivos, uma política integrada para evitar que este tipo de tragédia se repita", afirmou Romero numa coletiva de imprensa

O Ministro também informou que investigará a atuação polícia local durante o incidente. De acordo o regulamento da Conmebol, o Corinthians pode até ser excluído da Libertadores por causa do incidente causado por um dos torcedores.

