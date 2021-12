Polícia fica em alerta e promete expulsar os 'infiltrados'

Na última reunião sobre a segurança para o Ba-Vi deste domingo, 13, entre Polícia Militar, torcidas organizadas e representantes de Vitória e Bahia, a PM voltou a frisar que não vai tolerar e será enérgica com o torcedor tricolor que estiver nos lugares destinados aos rubro-negros.



Ao longo da semana, uma campanha nas redes sociais induzia a torcida do Bahia que 'invadisse' os assentos reservados ao mandante, pois apenas 10% das arquibancadas de Pituaçu, local do Ba-Vi, foi oferecido ao Bahia.



"Não será tolerado a presença de torcedores do Bahia na torcida do Vitória. Se os torcedores visitantes comemorarem nos locais destinados aos torcedores do Vitória, eles serão retirados do local, encaminhados à delegacia e autuados imediatamente, podendo ficar de três meses a três anos sem poder ir ao estádio", deixou claro o major Elbert Vinhático, subcomandante do Batalhão Especializado no Policiamento em Eventos (BEPE), citando infração ao Estatuto do Torcedor.



A PM também enfatizou que não fará, de maneira alguma, um cordão de isolamento para os invasores e não permitirá torcedores sem camisa de time próximo a grade que separa mandantes e visitantes.



Segundo a corporação, 824 policiais e bombeiros militares estarão trabalhando na final d Campeonato Baiano e uma delegacia móvel estará de prontidão, juntamente com o Juizado Especial Criminal para autuar brigões e afins.



Mesmo com os avisos da PM, muitos torcedores do Bahia foram vistos comprando ingressos do Vitória (confira matéria da página 1). Para reprimir os 'invasores', outras campanhas surgiram no Facebook e Twitter. Entre eles, um pedido para que todos os rubro-negros compareçam com a camisa ou as cores do time, para ajudar na identificação dos infiltrados.



Organizadas



A Imbatíveis retomou o discurso de que vai fiscalizar o estádio em busca de tricolores na torcida do Vitória. A organizada também ameaça mudar de local, ficando próximo a torcida do Bahia, para inibir os visitantes.



No lado da Bahia, integrantes da Bamor voltaram a dizer que são contra a campanha da invasão e garantem fazer a festa apenas nas cadeiras dos visitantes.

