Polícia encontra foto de Adriano ao lado de traficante

As polícias do Rio de Janeiro prenderam na última segunda-feira, 28, Cleverson de Souza Silva, o Trek, chefe do tráfico do Morro do Amor, no Lins. Detalhe: no celular do criminoso, a polícia encontrou fotos dele ao lado do ex-jogador Adriano. A imagem teria sido feita em um baile funk no Morro do Amor.

