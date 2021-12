Polícia do Paraguai diz que passaporte de Ronaldinho pertence a uma mulher

A Polícia do Paraguai afirmou nesta quinta-feira, 5, que os passaportes apreendidos na suíte de Ronaldinho Gaúcho pertencem a duas mulheres paraguaias, residentes em Assunção. Os documentos são originais, mas teriam sido adulterados. Outra questão, é que existe, segundo a polícia, duas cédulas de identidade "totalmente falsas", com as fotos de Ronaldo e seu irmão.

>>Após passaportes apreendidos, Ronaldinho e irmão prestam depoimento; duas mulheres são detidas

Sem falar sobre o caso, o ex-jogador prestou depoimento na tarde desta quinta. Conforme um dos advogados dele, nem Ronaldo e nem o irmão têm restrições de circulação. No entanto, ambos ficarão no Paraguai por enquanto.

De acordo com o Ministério Público do país, os documentos usados por Ronaldinho e seu irmão saíram do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com a documentação brasileira e teriam recebido os passaportes falsos "assim que deixaram o avião". Um empresário brasileiro de 45 anos, suspeito de ter fornecido a documentação foi detido.

O ex-atleta e seu irmão, Assis Moreira, são investigados por suspeita de uso de passaporte e documentos de identificação paraguaios falsos. Ronaldinho estava na capital paraguaia para compromissos comerciais.

Histórico

Não é a primeira vez que o ídolo da seleção brasileira aparece envolvido em problemas com passaporte. Em 2018, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão tiveram seus documentos confiscados pela Justiça do Rio Grande do Sul após uma condenação por dano ambiental.

Os dois ficaram proibidos de deixar o País ou renovar os documentos até repararem os danos alegados pelo estado, devido à construção ilegal de um trapiche na orla do Guaíba, em Porto Alegre, área de preservação permanente e sem licenciamento ambiental. A indenização passava de R$ 8,5 milhões.

Em setembro de 2019, Ronaldinho foi nomeado embaixador do turismo brasileiro pelo governo federal e acabou fazendo um acordo, junto com o irmão, que previa pagamento de fiança para receber de volta os documentos no Ministério Público.

