Polícia Civil do Rio autua 31 corintianos por briga no Maracanã

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que 31 corintianos foram autuados pela briga no Maracanã no domingo, na partida contra o Flamengo, e serão apresentados à Justiça para audiência de custódia. Outros 11 assinarão Termo Circunstanciado e serão liberados. Do total de 64 detidos, já 22 foram liberados.

Segundo a polícia, os torcedores autuados em flagrante responderão por crimes de lesão corporal, dano qualificado, resistência qualificada, por promover tumulto em eventos esportivos e associação criminosa.

A confusão aconteceu dentro do Maracanã cerca de 30 minutos antes do início da partida com o Flamengo, em rodada do Brasileirão. Policiais militares foram agredidos. As imagens do circuito interno do estádio foram analisadas pela polícia na tentativa de identificar os possíveis suspeitos envolvidos. Muitos cobriram os rostos com a camisa para dificultar a identificação.

Após reter toda a torcida corintiana - à exceção de mulheres e crianças, que foram liberadas - por cerca de 3 horas após o jogo, a PM deteve 64 pessoas, que passaram a noite na Cidade da Polícia.

