Polêmica e contratação de ex-rival apimentam o Ba-Vi

Não é só pela torcida, pelo título do Estadual ou pela hegemonia de um dos times no clássico. Os Ba-Vis que decidem o Campeonato Baiano a partir deste domingo, 1º, terão um 'quê' de revanchismo que há muito tempo não se via por aqui.

Todo esse tempero a mais na rivalidade veio graças ao 'caso Victor Ramos' - em que o Bahia denuncia uma suposta irregularidade na inscrição do zagueiro rubro-negro no Estadual. Mas, se o ambiente natural da disputa seria entre as duas diretorias, não dá para dizer que o clima não afeta quem entrará em campo.

"Não tem como dizer que não mexeu. Estávamos quietos, apenas ouvindo tudo o que era noticiado. Se eu falasse que isso não será usado como estímulo ao time eu estaria mentindo. Vamos usar como fator motivador", disse o técnico do Leão, Vágner Mancini, depois do 3 a 1 sobre o Náutico-RR, na quarta-feira, 27.

Restando quatro dias para o confronto, o pivô da confusão falou pela primeira vez sobre o caso: "Estou tranquilo porque meu papel é dentro de campo. Mas não tenha dúvida de que existe uma 'pilha' para o Ba-Vi. Quando se trata de clássico, tudo é válido", disse ele. "Vamos para cima do Bahia. No domingo teremos uma guerra", completou, também após o jogo pela Copa do Brasil.

'Tranquilos'

Se os jogadores do Leão falam abertamente e até admitem um acirramento da rivalidade, do outro lado a política é evitar se aprofundar no assunto. "A gente sabe que envolve o clássico, mas a gente estava tão comprometido com as competições que pouco pensava nisso", disse o goleiro Marcelo Lomba. "Tivemos tantos jogos decisivos de forma consecutiva que tínhamos pouco tempo para pensar nisso. Agora, sim, a ficha vai começar a cair".

Hernane garantido

Na quinta, 28, em entrevista no Fazendão, Hernane também tratou do assunto de forma leve. "Nós, jogadores, procuramos não nos apegar tanto ao que vem de fora. Sabemos que todo clássico vai ter conversa daqui, conversa dali, e isso é natural. Eu, particularmente, não sinto nada que vem de fora. Acho que a melhor partida que tem é um clássico e, se tem uma conversinha, isso nos incentiva ainda mais a ser campeões baianos", disse o atacante, que, após três dias tratando um trauma no pé direito, participou normalmente do coletivo desta quarta e se garantiu no Ba-Vi.

A rivalidade por conta de Victor Ramos começou quando o presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, foi a público, no dia seguinte ao primeiro jogo do zagueiro pelo Baiano, para dizer que via irregularidades claras na sua escalação. O mandatário do Rubro-Negro, Raimundo Viana, por sua vez, rebateu dizendo que a manifestação do rival parecia medo do Tricolor de enfrentar o Leão.

A rusga ganhou força quando o Bahia recorreu ao STJD, pedindo a paralisação do Estadual. Recentemente, o Esquadrão entrou com outra ação por conta da escalação de Victor na Copa do Brasil.

O zagueiro está confirmado no clássico, mas o Leão poderá ter desfalques importantes. Exames apontam nesta sexta, 29, se o goleiro Fernando Miguel, o volante Amaral e o atacante Dagoberto, todos contundidos, terão condição de jogar. Em caso negativo, os dois primeiros devem ser substituídos por Caíque e Marcelo. No ataque, Vander e Alípio disputariam posição.

Árbitros de fora

Foi definida na quinta a arbitragem para os dois clássicos decisivos. No deste domingo, o juiz será Anderson Daronco. No da semana que vem, apita Leandro Vuaden. Ambos são gaúchos e do quadro da Fifa.

Quanto ao público, o Vitória ainda não divulgou parcial de ingressos comercializados. Já o Bahia anunciou prorrogação da venda até sábado, 30, ou enquanto durar seu estoque de 3.500 entradas.

