Pole Dance entra na briga pelo reconhecimento como esporte

Em vez de dança, esporte. Em vez de bailarinos, atletas. A lingerie e o salto alto - que tanto marcaram o pole dance e ainda são referência para muita gente - deram lugar às roupas fitness e as boates agora são substituídas por academias e salas de aula.



A febre que contaminou Europa e Estados Unidos demorou um pouco para chegar ao Brasil. Na Bahia, a coisa ainda engatinha, mas Salvador já pode se gabar de conseguir uma façanha: classificar quatro atletas para o Campeonato Brasileiro, que será em Santos (SP) nos dias 6 e 7 de setembro.



Todos eles são da Academia de Pole Dance da Bahia, coordenada pela treinadora e atleta Erika Thompson, de 26 anos - ela, aliás, se classificou para a categoria profissional. Além de Erika, David Lins, 22, também vai competir no profissional, e a categoria amadora será representada por Alice Suzart, 19, e Tatyana Vidigal, 28.



Com os treinos se intensificando, as expectativas de Erika são positivas. "A gente quer ganhar, que é o que todo mundo quer quando entra numa competição. Mas a gente quer, sobretudo, mostrar um bom trabalho, para divulgar o pole dance", disse.



A divulgação é bem-vinda, já que o desconhecimento dificulta a prática da atividade. Se esportes convencionais penam para conseguir patrocínio, modalidades novas sofrem mais. Para Erika, as marcas não investem porque não veem retorno. "O pole não é tão popular e isso afasta o patrocinador. Quem me ajuda é a Lika Lua, que fez nosso figurino para o campeonato, e o personal Tonni Ghonas, que me treinou para que eu pudesse competir", explicou.



Pole dance ou pole sport?



O termo 'pole sport' apareceu nos Estados Unidos e é usado para diferenciar o pole dance esportivo do sensual. A Federação Internacional de Pole Dance Fitness (IPDFA, na sigla em inglês) já entrou com um pedido para que o esporte seja reconhecido como olímpico.



No Brasil, o pole conta com duas federações, categorias e campeonatos - dois regionais e um nacional. Em São Paulo, o estadual tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.



Preconceito x Reconhecimento



Desde que abriu a academia, em 2011, Erika viu mudanças na mentalidade em relação ao pole. "No início, achavam que mulher que fazia pole dance era stripper. Depois não, já podia fazer. Agora as pessoas estão começando a aceitar homens que praticam", disse.



Hoje atleta e competidor, David assumiu que ele mesmo tinha preconceito com a modalidade. "Eu só via como algo sensual, e quando cheguei aqui queria alguma coisa específica que fugisse à sensualidade, sem saber que as coisas na academia já funcionam desse jeito. Tem mais a ver com esporte do que dança, os movimentos são de força", afirmou.



Depois de receber olhares tortos e comentários maldosos quando dizia que fazia pole dance, Tatyana criou um perfil no Instagram (@tatyanavidigal), no qual só publica fotos e vídeos do esporte.



"Em seis meses consegui mil seguidores, inclusive de outros estados", falou. "Um amigo de família criticou muito a primeira foto que postei, dizendo que não tinha sido essa a educação que eu recebi. Hoje só ganho elogios, as pessoas entendem que não faço por exibição", completou.



Mas Alice sinalizou que ainda há uma visão distorcida do pole esportivo. "Fui chamada para ser figurante, só que, no filme, eu seria uma garota de programa dançando de salto alto e lingerie enquanto os protagonistas negociavam drogas e prostitutas. Não aceitei".

