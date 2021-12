Pódio de Barrichello em SSA coincide com visita espiritual

A visita à Boa Terra parece ter trazido bons fluidos para o piloto da Stock Car, Rubens Barrichello. Ele chegou ao primeiro pódio na categoria no GP disputado no último domingo, no Centro Administrativo da Bahia.

Reconhecido como um dos maiores pilotos brasileiros, chegando a guiar até mesmo uma Ferrari, Barrichello parece ser um homem de fé. Em sua passagem por Salvador, Rubinho consultou entidades espirituais

Visita a Mussurunga - Moradores do bairro de Mussurunga afirmam ter visto Barrichello visitando um importante babalorixá da região.

"O Rubinho visitou o Jaime Montenegro em três ocasiões. Na quinta, na sexta e também no sábado. Na semana retrasada, ele também foi a casa do Jaime. Apesar do terreiro dele ficar em Águas Claras, ele recebe algumas pessoas em casa para consultas", afirmou o arquiteto Nelson Damasceno, morador da região.

Já Dona Lindaura, também moradora da localidade e amiga de Jaime Montenegro, preferiu não entrar em detalhes, mas confirmou a visita do piloto ao bairro. "Ele veio aqui acompanhado de outras pessoas conhecidas, pessoas do Pelourinho, mas não sei o que de fato aconteceu. Ele passou pela rua, foi muito simpático, tirou foto com meu sobrinho, mas o que ele fez eu realmente não sei", afirmou a simpática senhora, também adepta do candomblé.

Líder espiritual nega - Já o babalorixá negou qualquer contato com o piloto brasileiro. "Isso é tudo mentira. A verdade é que acabei de chegar de viagem, de Belo Horizonte, nem estava sabendo que ele esteve aqui no bairro. Nem sequer conheço o Rubens Barrichello", afirmou Jaime.

A reportagem de A TARDE conversou com o assessor de imprensa do piloto, Anderson Marsili, mas, segundo ele, Barrichello não daria entrevista durante essa semana.

"O Rubinho vem de uma maratona muito forte. Ele vai tirar um período de descanso durante essa semana", finalizou o assessor do piloto.

