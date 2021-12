Pode isso Arnaldo? Goleiro vai beber água e leva gol; veja

Era 39 minutos do segundo tempo. A partida parecia se encaminhar para um triunfo do Chongqing Lifan, que vencia fora de casa por 1 a 0 o Liaoning Whowin, na partida disputada no último fim de semana, pelo campeonato chinês. Tudo começou quando o camisa 10 do Liaoning sofreu falta na entrada da área adversária. Os jogadores esperavam o árbitro armar a barreira, quando uma cobrança rápida surpreendeu o goleiro Weijie Sui (Chongqing), que tinha parado para beber aquele velho gole d'água. O jogador do Liaoning só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol vazio. O juiz validou o lance e a partida terminou empatada. Veja o vídeo.

