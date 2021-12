Pneumonia tira lutador brasileiro do UFC 184

Uma das lutas do UFC 184 será adiada, informou a organizadora do evento. O motivo é que o brasileiro Ronaldo Jacaré está com pneumonia e não poderá enfrentar o cubano Yoel Romero no dia 28 de fevereiro, em Los Angeles. O Ultimate afirmou que o confronto será remarcado para uma nova data.

A doença acaba atrasando as pretensões do brasileiro de disputar o cinturão pela categoria do peso médio. Jacaré vem de sete vitórias seguidas, e no UFC está com um cartel invicto de quatro triunfos.

Com uma luta a menos no card, o torneio passou a ter apenas 11 combates. Destaque para duas disputas de cinturão. Chris Weidman defende o título dos médios contra Vitor Belfort, e Ronda Rousey terá pela frente Cat Zingano, valendo o cinturão peso galo feminino.

