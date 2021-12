PM e torcedores se enfrentam em confusão após desfile do Flamengo

Uma confusão após a passagem do caminhão com o time do Flamengo causou enfrentamentos entre a Polícia Militar e torcedores na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo, 24.

As causas do confronto ainda não são conhecidas. A multidão - que comemorava o título da Libertadores da América - acabou sendo afastada com o uso de bombas de gás lacrimogêneo, o que causou muitos protestos entre pessoas que foram à comemoração e nada tinham a ver com o problema.

As cenas de violência se iniciaram na esquina da Avenida Presidente Vargas com a Rua de Santana, por onde o veículo que levava o time do Flamengo seguiu. O local é bem perto da estátua de Zumbi, onde estava previsto o fim do desfile.

Cenas captadas por câmeras de televisão mostram bombas de gás explodindo no meio da multidão e milhares de pessoas correndo. Também foi possível ver torcedores com os rostos cobertos jogando pedras em veículos.

Brigas entre torcedores

Mais cedo, em frente à Central do Brasil, alguns torcedores chegaram a participar de brigas, mas sem maiores efeitos no desfile, que foi pacífico desde o início até o fim. Enquanto o caminhão do Flamengo passava, por vezes eram ouvidas cantorias de provocações de uma torcida organizada para outra.

A PM ainda não se pronunciou oficialmente sobre os motivos que geraram a confusão após o desfile. Ontem, em Lima, o Flamengo venceu o River Plate, da Argentina, por 2x1, e conquistou o bicampeonato da Libertadores da América. Agora, em dezembro, disputará o Mundial de Clubes no Oriente Médio.

E neste domingo, 24, ocorreu um fato inédito. Em dois dias, o Flamengo se sagrou bicampeão da Libertadores e - por antecipação - do Campeonato Brasileiro, graças à vitória do Grêmio – 2x1 – sobre o Palmeiras.

adblock ativo