Pleno do TJD-BA revê pena a jogadores e ao Vitória nesta sexta-feira

O julgamento em segunda instância pelas ocorrências do Ba-Vi do dia 18 de fevereiro, acontecerá na noite desta sexta-feira, 9. A audiência está programada para começar às 18h, no Palácio dos Esportes.

O resultado obtido após a primeira sessão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJD-BA) não agradou Bahia, Vitória e nem mesmo o Procurador-Geral Ruy João Ribeiro, que entrou com recurso na última sexta, 2.

Agora, o Pleno do TJD-BA – que é composto por nove auditores – irá rever as decisões do primeiro julgamento. Dessa forma, a multa de R$ 100 mil aplicada ao Leão pelo encerramento antecipado da partida, de forma supostamente deliberada, será também revista.

Segundo Ruy João, o Vitória agiu de forma que a pena de exclusão do Campeonato Baiano deveria ter sido aplicada, algo previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Os dois clubes também entraram com recurso e esperam que as penas atribuídas aos atletas que brigaram sejam revistas.

Vale lembrar que tanto Bahia quanto Vitória já conseguiram efeito suspensivo para os punidos (Kanu, Yago, Denílson e Rhayner do Leão; Edson e Rodrigo Becão do Tricolor). Os clubes e a procuradoria ainda podem entrar com outro recurso, dessa vez encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

adblock ativo