Playoffs da NBA são definidos com forte presença brasuca

Os Playoffs da temporada 2014/15 da NBA, que começam neste sábado, 18, terão um grande toque verde e amarelo em quadra. Os seis brasileiros que atuam na liga americana de basquete profissional se classificaram com suas respectivas equipes para a fase final da competição.

São eles Leandrinho, armador do Golden State Warriors, Nenê, pivô do Washington Wizards, Anderson Varejão, ala-pivô do Cleveland Cavaliers, Tiago Splitter, pivô do San Antonio Spurs, além da dupla do Toronto Raptors, Lucas Bebê, pivô, e Bruno Caboclo, ala.

Entre fevereiro e março, esses últimos dois chegaram a ser enviados para defender o Fort Wayne Mad Ants na Development League (Liga de Desenvolvimento) da NBA. Porém, já foram reincorporados pelos Raptors, time que é 'zebra' na briga pelo título. Caboclo, inclusive, atuou em duas partidas neste mês de abril.

Por outro lado, firmes em seus times, há brasucas com certo protagonismo e chance real de levantar a taça. Splitter, que, das 82 partidas na temporada regular, atuou em 52, sendo titular em 35, é peça importante dos Spurs, atuais campeões. Após uma ascensão técnica nos últimos dois meses, a equipe entra nos Playoffs como candidata ao bi.

Também são fortes concorrentes à taça o Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors. O primeiro vinha com Varejão em grande fase até dezembro passado, quando o ala rompeu o tendão de aquiles do pé esquerdo. Até então, ele havia atuado em 26 partidas, todas como titular. As chances de Varejão retornar ainda nestes Playoffs são pequenas.

Já os Warriors possuem, com sobras, a melhor campanha da temporada, com 67 vitórias e só 15 derrotas. Assim, são considerados os principais favoritos ao título. A equipe conta com Stephen Curry, favorito para levar o MVP (prêmio dado ao melhor atleta). No Golden State Warriors, Leandrinho, que atuou 66 vezes na temporada, é um reserva relevante.

Embora defenda uma equipe que corre por fora na luta pelo título, o brasileiro de maior destaque na NBA é Nenê. Ele disputou 67 partidas pelos Wizards, 58 como titular. Seus 737 pontos - média de 11 por jogo - e 345 rebotes - média de 5,15 - o colocam como um dos destaques do time.

Confronto de compatriotas

Neste sábado, 18, às 13h30 (horário da Bahia), o jogo que abre os Playoffs terá Nenê em quadra. O Washington Wizards vai a Toronto encarar os Raptors, de Caboclo e Bebê.

Classificaram-se para o mata-mata oito equipes da Conferência Leste e mais oito da Oeste. Até a grande final do campeonato, os confrontos acontecem dentro das próprias conferências.

Nesta etapa, equivalente às oitavas de final da NBA ou às quartas de final de conferência, as disputas são em melhor de cinco jogos. Depois, passam a ser de sete. no sábado também ocorrem jogos do New Orleans Pelicans com os Warriors, do Milwakee Bucks com o Chicago Bulls e do Dallas Mavericks com o Houston Rockets.

