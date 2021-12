Platini é preso por suspeita de corrupção envolvendo Copa de 2022

O ex-presidente da Uefa, Michel Platini, foi preso nesta terça-feira, 18, por suspeita de corrupção na concessão da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. A investigação foi iniciada em 2016. O ex-jogador da seleção francesa está detido em Nanterre, próximo a Paris, na França.

A investigação foi aberta pela Procuradoria Nacional de Finanças (PNF) por suspeitas de corrupção no processo de escolha da Fifa para as sedes dos Mundiais de 2018, na Rússia e 2022, no Catar. Uma "reunião secreta" que teria acontecido no Palácio do Eliseu em 23 de novembro de 2010, na qual teriam participado o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, o príncipe do Catar Tamim bin Hamad al-Thani e Michel Platini, que na época era presidente da Uefa e vice-presidente da Fifa fez a justiça francesa acompanhar os passos do dirigente nas negociações com outras autoridades.

A escolha do Catar como sede da Copa de 2022 pelos membros do comitê executivo da Fifa foi um dos estopins da grave crise que abala a entidade desde 2015. Em outubro de 2015, o ex-presidente da Fifa Sepp Blatter acusou a França. O dirigente suíço mencionou um "acordo diplomático" para que os Mundiais de 2018 e 2022 acontecessem na Rússia e Estados Unidos, mas este plano fracassou após "a interferência governamental de Sarkozy".

"A escolha do Catar para a Copa do Mundo de 2022 se deu após a intervenção política do presidente da República (da França), Nicolas Sarkozy, solicitando a Michel Platini que votasse junto a pessoas próximas pelo Catar", disse Blatter sobre o então presidente da Uefa. "Estes quatro votos fizeram a balança pesar a favor do Catar e contra os Estados Unidos", afirmou.

O ex-presidente francês nega qualquer intervenção. Suíça e Estados Unidos também iniciaram investigações relacionadas ao processo de escolha das sedes das duas Copas.

Em 2015 Platini foi suspenso por quatro anos pela Fifa por ter recebido 1,8 milhão de euros indevidamente por uma assessoria prestada a Joseph Blatter, ex-presidente da Fifa, em fevereiro de 2011. O Ministério Público da Suíça declarou o dirigente inocente em 2018, mas ele ainda não conseguiu reverter a suspensão que expira neste ano.

