Plano de segurança do clássico Ba-Vi é definido

A Polícia Militar (PM-BA) divulgou o esquema de segurança do Ba-Vi do próximo domingo, 11, às 16h da Bahia, no Barradão, em uma reunião realizada nesta segunda-feira, 5, na Toca do Leão. O clássico, válido pela 33ª rodada do Brasileirão, terá a presença apenas da torcida rubro-negra.

O Ba-Vi contará com um efetivo de 376 policiais, sendo 260 na área interna e 116 na área externa. Serão realizadas abordagens nos portões de acesso, intensificação do policiamento nos principais corredores de tráfego, pontos de ônibus e estações de transbordo.

No encontro, a PM lamentou a ausência de representantes do Bahia e ressaltou que o clube precisa cumprir o plano de segurança para evitar episódios de violência, como o do primeiro Ba-Vi deste ano, quando o ônibus do Tricolor foi apedrejado.

