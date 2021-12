Pivô norte-americana é atacada por homem na China

Campeã mundial pelos Estados Unidos em outubro deste ano, a pivô Brittney Griner passou por momentos delicados na China, na última segunda-feira, 3.

Após treinar com suas companheiras do Beijing Great Wall, equipe onde atua durante o período de férias da WNBA, a jogadora foi atacada por um homem dentro do ônibus que transportava o elenco do time chinês e foi levemente ferida.

Segundo informações da Agência AP, o sujeito seguiu Griner e mais duas atletas até o ônibus. Depois, invadiu o veículo e, descontrolado, começou a gritar e balançar uma faca com a mão, fazendo com que o objeto atingisse de raspão o cotovelo da norte-americana.

No entanto, a pivô, protegida com dois casacos por conta do frio, não sofreu ferimentos graves e sequer precisou levar pontos. Apesar do trauma, Brittney entrou em quadra no dia seguinte e manteve o padrão de suas atuações. Diante do Liaoning Hengye, ela anotou um duplo-duplo, com 19 pontos e 11 rebotes.

