Pivô Murilo desfalca o Vitória contra o Caxias do Sul

Com um edema ósseo no tornozelo esquerdo, o pivô Murilo Becker vai desfalcar o Universo/Vitória na partida desta sexta-feira, 22, contra o Caxias do Sul, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), no ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador.

O jogador deve ficar de fora por cinco dias. Além dele, quem também fica de molho é o ala Arthur, com dores nas costas, e o ala pivô Matt Shaw, com uma lesão do joelho.

A previsão é de que Arthur retorne na próxima quarta feira, 27, contra o Basquete Cearense, também em Cajazeiras. Já Shaw deve ficar de fora por 40 dias.

