Pivô de polêmica no Rio, Ryan Lochte garante que vai competir em Tóquio-2020

Se Michael Phelps curte a sua segunda aposentadoria das piscinas, Ryan Lochte, que é um ano mais velho, não quer nem pensar em parar de competir. Suspenso pela federação de natação dos Estados Unidos, a USA Swimming, ele garantiu que estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, quando terá 36 anos.

A declaração foi dada durante o Hollywood Today Live, programa de celebridades da TV americana. Participando ao vivo da atração, ele foi questionado por um dos apresentadores se poderia dizer com todas as letras que irá a Tóquio. Lochte respondeu positivamente: "Senhoras e senhores, eu vou estar lá em 2020", garantiu.

O nadador, donos de 12 medalhas olímpicas (seis delas de ouro) e incríveis 39 medalhas de ouro em Mundiais, é uma das estrelas da 23.ª temporada do Dancing with the Stars, o formato que deu origem ao quadro que no Brasil se chama Dança dos Famosos. Laurie Hernandez, ginasta olímpica, e James Hinchcliffe, piloto da Fórmula Indy, também estão no programa.

No Dancing with the Stars, Lochte tenta recuperar sua imagem com a opinião pública americana depois do papelão que fez no Rio. Depois de encerrada a participação dele na Olimpíada, ele denunciou ter sido assaltado voltando para a Vila dos Atletas depois de uma noitada. Uma investigação policial descobriu que ele e outros nadadores americanos inventaram a história para evitar que a namorada de um deles descobrisse uma traição. Além disso, os nadadores depredaram um posto de combustíveis.

Toda essa confusão fez Ryan Lochte ser suspenso por 10 meses pela USA Swimming, o que vai impedi-lo de disputar o Mundial do ano que vem. Ele ainda perdeu quase todos os patrocinadores que tinha, o patrocínio mensal do Comitê Olímpicos dos EUA, e o direito de trinar em centros de treinamento oficiais das duas entidades.

Na entrevista desta segunda-feira, Lochte afirmou que, após encerrada sua participação no programa, que começou ainda no fim de agosto, ele vai tirar férias com a namorada. "Estou tirando um tempo do esporte", afirmou, admitindo ainda que, após encerrada a carreira de nadador, pode tentar a vida como ator.

