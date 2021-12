Pituaçu: gramado recebe corte para a Copa das Confederações

O gramado do Estádio Roberto Santos, o Pituaçu, está passando por uma reforma, com um corte especial visando atender as exigências da Fifa para a Copa das Confederações 2013. A grama terá entre 15 e 20 milímetros de espessura - a mesma utilizada na Arena Fonte Nova.

Além dessa mudança, também será retirado o excesso de colchão (raízes, estolões e acúmulo de palha resultantes dos cortes). O local será utilizado como campo oficial de treinamento durante a competição, que acontecerá entre 15 e 30 de junho. Salvador receberá três jogos: Uruguai x Nigéria, dia 20, Brasil x Itália, dia 22, e a decisão do terceiro lugar, no dia 30.

O gramado é composto pela espécie "bermuda tifton 419", utilizada em larga escala na maioria dos estádios de futebol do Brasil. Outros diferenciais são as resistências ao pisoteio e a garantia de um piso mais denso e com maior crescimento lateral.

Em fevereiro, o coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, visitou o estádio e elogiou as condições do gramado. Segundo ele, Pituaçu era um dos que tinha melhores condições dentre os estádios visitados.

