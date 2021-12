Pistorius atirou por acidente em restaurante em Janeiro

O atleta sul-africano Oscar Pistorius, acusado do assassinato de sua namorada, a modelo Reeva Steenkamp, teria atirado com uma pistola por acidente em um restaurante de Johanesburgo o mês passado de janeiro, informou nesta segunda-feira o jornal local "Beeld".

A bala disparada por Pistorius, de 26 anos e apaixonado por armas que estava obcecado com sua segurança, quase atingiu o pé de Kevin Lerena, boxeador e amigo comum do atleta e de Reeva, encontrada morta na semana passada com quatro tiros.

"Tomei um susto enorme, porque a bala bateu no chão a poucos centímetros do meu pé, mas na verdade foi um acidente", disse Lerena ao "Beeld".

"A pistola pertencia a um dos amigos de Pistorius. Oscar só quis vê-la e ela enganchou na calça (dele) desarmando o mecanismo de segurança", descreveu o amigo do casal.

"A arma disparou. Eu não o chamaria de descuidado, foi só um acidente e ele se desculpou depois durante dias", acrescentou o boxeador.

Os donos do restaurante, amigos de Pistorius e de Reeva, não denunciaram o fato à polícia.

"Fui ver o que estava acontecendo quando ouvi o tiro, mas Oscar negou tudo", afirmou Jason Loupis, gerente do restaurante.

Reeva Steenkamp foi encontrada morta na quinta-feira passada na casa de Pistorius, namorado da modelo de 29 anos. A promotoria acusa Pistorius do "assassinato premeditado" da jovem, e o atleta deverá comparecer amanhã a um tribunal de Pretória para depor sobre o crime.

Em entrevista publicada pelo jornal sul-africano "The Times", a mãe de Steenkamp pediu hoje respostas sobre o ocorrido com sua filha.

"Por que minha menina? Por que isso aconteceu? Por que ele fez isso? Para quê?", indaga June Steenkamp, na entrevista.

"Tudo o que queremos são respostas, respostas sobre por quê isso precisou acontecer, por que nossa filha teve que morrer assim", acrescenta a mãe da vítima.

Pistorius fez história em agosto de 2012 em Londres, ao se tornar o primeiro atleta com as duas pernas amputadas a participar de Jogos Olímpicos, se classificando para as semifinais da prova de 400 metros livre.

O esportista é conhecido também como "Blade Runner", em referência ao filme de Ridley Scott, por ser um corredor -"runner", em inglês- que usa próteses de carbono com forma de lâmina -"blade"- nas pernas.

