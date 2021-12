Piscina Olímpica funcionará para jovens assistidos pela Fundac

A nova piscina olímpica da Bahia funcionará a partir de novembro na Av. Bonocô, em Salvador, para atividades esportivas de jovens e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas pela Fundac.

A ação é fruto de um Protocolo de Intenções assinado na segunda-feira, 24, entre as secretarias do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac).

A parceria firmada entre as secretarias e fundações tem como objetivo levar a prática de esportes aos jovens assistidos pela Fundac. “A ação cumpre uma das finalidades da piscina olímpica, que é atender o público jovem em vulnerabilidade social. Essa é a primeira de muitas ações dessa parceria”, conta o secretário Álvaro Gomes.

O diretor geral da Sudesb, Elias Dourado, elencou outras atividades, além da natação, que a parceria entre as secretarias pode render. “Temos outros equipamentos como o Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas, podendo serem inseridos esses jovens no projeto de judô já lá desenvolvido, além de pensarmos quais atividades esportivas podem ser desenvolvidas dentro das unidades da Fundac”, diz.

Regina Affonso, diretora-geral da Fundac, contou que “a prática esportiva pelos jovens em medidas socioeducativas atende às diretrizes estabelecidas pela lei e propicia uma nova perspectiva de vida para eles”.

