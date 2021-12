Piscina olímpica da Sudesb deve ser inaugurada ano que vem

Campeão mundial de maratona aquática, o baiano Allan do Carmo visitou nesta quinta-feira, 27, as obras do Parque Aquático Desportivo da Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb). A inauguração, que inicialmente aconteceria junto com a Fonte Nova, no ano passado, agora está prevista para março.

No entanto, o nadador acredita que o centro - que compreende duas piscinas e, possivelmente, academia e alojamento para atletas - será um estímulo para evitar que talentos baianos se transfiram para outros estados para treinar.

"Acho que um equipamento desse, de qualidade, vai ser um motivo a mais para os atletas ficarem por aqui, competindo por aqui. Às vezes o que faz o atleta sair não é só a falta de estrutura, mas a falta de patrocínio, de apoio", ponderou.

Treinando para a Travessia Mar Grande/Salvador, o atleta quer terminar o ano com 100% de aproveitamento. "Essa é a prova mais tradicional da Bahia, então sempre dá um friozinho na barriga. A preparação já foi feita durante o ano, agora é trabalhar para fechar o ano com mais uma vitória, para dizer que 2014 foi perfeito, 100%", disse.

Padrão internacional

O complexo conta com duas piscinas: uma de 25x50 m, com 3 m de profundidade e dez raias; e outra com 25x15 de comprimento, 1,65 m de profundidade e seis raias. O projeto inicial inclui arquibancada com 800 lugares, que pode receber assentos provisórios, como os estádios.

O arquiteto responsável pela obra, Andrei Miler, explicou que as duas piscinas têm finalidades diferentes. "A menor é para o atleta aquecer, e a outra é para treino e competição. As medidas são olímpicas, então, por esse critério, podemos sediar torneios nacionais e internacionais", afirmou.

Para o arquiteto, a tecnologia empregada para evitar desperdício de água e manter o nível da piscina é um dos pontos altos da obra. "No sistema de retorno, a água que transborda é filtrada e lançada novamente para a piscina. Isso ajuda a prevenir as ondas, que atrapalham os nadadores", detalhou.

"Também temos tanques de compensação para repor a água naturalmente evaporada. Mas é certo dizer que 99% da água será reutilizada", acrescentou.

