Piscina olímpica da Bonocô será inaugurada dia 28

Demorou muito, mas dessa vez é para valer: a piscina do Centro Olímpico de Natação da Bahia já está pronta e será inaugurada na próxima segunda-feira, dia 28, às 19h, com uma apresentação da Seleção Brasileira de nado sincronizado. O complexo, localizado na Avenida Bonocô, custou aproximadamente R$ 15 milhões ao Governo do Estado.

Com alto padrão de tecnologia e atendendo às recomendações da Federação Internacional de Esportes Aquáticos (Fina, na sigla em inglês), o equipamento pode receber competições de natação, nado sincronizado e pólo aquático.

O projeto da piscina foi lançado em 2009 e a promessa inicial era de que fosse entregue em meados de 2011. O contrato de licitação, contudo, saiu apenas em outubro de 2012, após uma alteração no projeto inicial, com finalização prevista para 300 dias. Após quase 1200 dias, a obra finalmente será entregue.

"É um equipamento para o esporte de alto nível, mas que também terá um importante papel para inclusão social de jovens e crianças, por meio de programas ligados ao governo, como o Pacto pela Vida", explica o secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Álvaro Gomes.

O complexo ainda não foi 100% finalizado. Há uma etapa a ser licitada (no valor de R$ 10 milhões) e concluída, que inclui arquibancadas (para 800 pessoas), vestiários, estacionamento pavimentado e instalações administrativas. Álvaro Gomes explica, contudo, que todas essas estruturas foram montadas de forma provisória, tornando possível desde já o uso do equipamento.

adblock ativo