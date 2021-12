Piscina não fica pronta e FBDA deve 'devolver' competições

O atraso nas obras do Centro Olímpico de Natação da Bahia põe em xeque a realização de duas competições tradicionais da natação em Salvador. Previsto para os dias 25 e 26 de setembro deste ano, o Troféu Walter Figueiredo e Silva seria o primeiro campeonato envolvendo delegações do Norte e Nordeste desde o fechamento da piscina da Vila Olímpica, em 4 de maio de 2010.

O outro campeonato é o Troféu Kako Caminha, disputado por clubes do Nordeste, e que no calendário da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) está programado para os dias 16 e 17 de outubro.

"A última vez em que o Campeonato Norte-Nordeste foi realizado aqui reuniu 916 nadadores", resgatou o professor de natação Sérgio Silva, presidente da FBDA. Silva relatou que tem até o dia 6 de abril para confirmar ou não as competições na cidade.

"Ainda hoje (sexta, 6), me ligaram para saber. Eu vou segurar o máximo, mas depois vou devolver as competições porque não temos como confirmar as provas sem vestiários, iluminação e arquibancadas no local", confessou o dirigente da FBDA.

Segundo Silva, seria arriscado garantir os campeonatos já que o governo do estado divulgou que a terceira etapa do projeto, que inclui vestiários e arquibancadas, só será tocada a partir do segundo semestre deste ano.

No momento, a piscina olímpica e de aquecimento estão sendo preparadas para recer o revestimento. A olímpica acabou de passar pelo teste de estanqueidade (verificação de vazamento), enquanto a outra está sendo testada.

Por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) declarou que o atual cronograma contempla que a 2ª etapa será entregue em meados de julho, e que a 3ª e última fase ainda vai passar por licitação.



Atraso por não-pagamento

Segundo, Rubem Maia Villas Boas, da empresa Construtora Volque, responsável pela construção da piscina, o ritmo da obra diminuiu e pode até chegar a parar na próxima semana por falta de pagamento.

"O governo do estado está me devendo quase R$ 2 milhões de reais e ninguém aparece, ninguém marca reunião, nada... Já tenho filtros e blocos de partidas comprados, mas só instalaremos se esta dívida for quitada", disse Villas Boas.

Sobre o atraso de pagamento à Construtora Volque, a Setre afirma que a responsável é uma outra autarquia do governo, a Saeb (Secretaria da Administração). Procurada pela reportagem, já após o fim do expediente, a assessoria da Saeb informou que vai verificar com mais profundidade o caso antes de se pronunciar.

