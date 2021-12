Pirlo anuncia aposentadoria da seleção após a Copa do Mundo

O meia italiano Andrea Pirlo anunciou que vai se aposentar da seleção italiana depois da Copa do Mundo do próximo ano, no Brasil.

"Em 2014 eu vou parar de jogar pela seleção, e acredito que a Copa do Mundo vai ser minha última participação com a camisa azul da Itália - é preciso dar espaço para os jogadores mais jovens", disse o jogador, de 33 anos, na apresentação de sua autobiografia em Turim, na quinta-feira, 2.

"Vou continuar a jogar futebol pelo clube enquanto eu for apaixonado e me sentir como um jogador importante."

Pirlo, que venceu a Copa do Mundo com a Itália em 2006, é considerado um dos melhores meias da sua geração.

adblock ativo