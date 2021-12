Piqué elogia Neymar e aprova ida de Thiago Silva ao Barça

O zagueiro Gérard Piqué, do Barcelona, elogiou em entrevista ao jornal espanhol "Sport" o atacante Neymar e disse acreditar que ele terá bom relacionamento com o elenco do time catalão, incluindo o astro argentino Lionel Messi.

"Há muito alvoroço em relação à chegada dele, mas isso é normal. Ele me parece uma pessoa tranquila, de família, e que se adaptará muito bem. Sendo a estrela que é, fará tudo muito bem", disse o zagueiro sobre Neymar.

Para Piqué, Neymar não deverá ter problemas de convivência com Messi, já que o clube está acostumado a ter "grandes jogadores e com "bom relacionamento".

O defensor também aprovou a possível chegada de Thiago Silva, atualmente no Paris Saint-Germain e apontado pela imprensa europeia como novo alvo do Barcelona.

"Se Thiago vier, será bem-vindo. Os grandes jogadores sempre são bem-vindos no Camp Nou, e um jogador de suas características funcionaria perfeitamente aqui", argumentou.

