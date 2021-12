Pioneira, Solange Bastos será treinadora do Lusaca

O Lusaca/Cajazeiras anunciou, nesta segudna-feira, 7, a efetivação de Solange Bastos como nova treinadora da equipe. Ela substitui Francisco Cardoso, o Quinho, de quem era auxiliar técnica.

Solange chegou no time esse ano. Antes, já havia sido a primeira mulher a treinar uma equipe baiana. Na época, sob o comando do Flamengo de Feira.

Um feito aparentemente simples, mas de proporções importantes no desenvolvimento do esporte e em toda a representatividade gerada.

Diretor do clube, Leon Ferreira disse apostar na aceitação do time e no bom relacionamento da nova treinadora com as atletas.

A ex-zagueira da Seleção já fica no banco na quarta, 9, às 21h, contra o 3B Sport, em Manaus. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Na competição, o clube ocupa a 5ª posição, com três pontos em duas partidas, e vem de goleada diante do Sampaio Corrêa por 5 a 2.

Pioneirismo e currículo

Alguns fatores pesaram na escolha, além de, claro, o currículo da treinadora no futebol. Solange tem uma carreira vitoriosa como ex-jogadora. Foi uma das atletas que compôs a primeira Seleção nacional no futebol feminino, entre o final da década de 80 e início da década de 90, tendo, inclusive, participado dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996.

Em sua nova função, Solange revela as conversas com as jogadoras, muitas em início de trajetória profissional. “Eu passo muito que vivi para as atletas. Tenho que ser referência de toda luta, toda a dificuldade que enfrentamos”, conta.

Pelo profissionalismo que se encaminha o esporte, Solange comemora, mas alerta para alguns retrocessos. “Vencemos o preconceito, mas eu ainda olho com tristeza que se passaram 25 anos e não se evoluiu muito, principalmente na Bahia. A trajetória é pouca a nível de estatística. Foi um grande privilégio meu e espero que sirva de exemplo para outros times, que promovam a presença de mulheres no comando técnico do futebol”.

*Sob supervisão do editor interino Lucas Cunha

