Pilotos disputam 2ª etapa do Baiano de Kart em Lauro de Freitas

Pilotos do kart treinaram nesta quinta-feira, 8, para a segunda etapa do Campeonato Baiano. A competição envolve três categorias e será disputada neste domingo, 11, às 10h, no kartódromo de Lauro de Freitas, em frente à praia de Ipitanga.

Uma das novidades da competição será a presença de quatro pilotos sergipanos que vão concorrer com os locais na categoria sport 400 'B' da etapa do Baiano.

Já a categoria sport 400 'A, considerada a de maior velocidade na pista do kartódromo, contará com o veterano Euvaldo Luz e o jovem Júlio César Filho. O rapaz de apenas 16 anos terá o pai, Júlio César, como um dos seus concorrentes ao pódio.

Ranking

Sport 400 A:

1º Euvaldo Luz - 20 pontos

2º Júlio César Filho 19 pontos

3º Júlio César - 16 pontos

Sport 400 B:

1º Sérgio Tavares - 19 pontos

2º Alexandre Peres - 18 pontos

3º Helden Pita - 15 pontos

Rental

1º Klaus/Sérgio - 20 Pontos

2º Leonardo/Anderson - 20 pontos

3º Sérgio/Leandro - 15 pontos

