Pilotos de kart se enfrentam neste feriado da Independência

O feriado de 7 de setembro será de velocidade na pista do do Kartódromo Ayrton Sena, em Lauro de Freitas, onde pilotos de várias categorias vão disputar a terceira das seis etapas do ano derfinidas para o Campeonato Baiano de Kart.

Com o título da competição em aberto, o público que comparecer ao local vai acompanhar de perto a briga dos pilotos pelas primeiras posições do ranking. Assim como ocorreu na segunda etapa, quando Alexandre Rosário deu show de manobra e fez as pases com a vitória chegando em primeiro lugar na segunda bateria da categoria F4.

Campeão Baiano, Paulista, Mineiro e de uma edição da Copa Brasil, Rosário é um dos favoritos ao título da categoria. Seus principais concorrentes são os pilotos Diego Freitas, Euvaldo Luz e Valdemiro Oliveira, também com títulos nacionais nos experientes currículos.

Na F4 ligth, as atenções se voltam para o jovem piloto Diogo Moscato, que até agora só conhece vitórias na temporada, tendo superado seus adversários na pista em todas as baterias da categoria. Moscato, de 14 anos, é um estreante, mas soma boa vantagem para os concorrentes.

A etapa conta ainda com a disputa da categoria Rental, liderada por Francisco Sampaio, seguido por Leandro Tabuada e Pablo Namorato..

