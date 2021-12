Pilotos da Fórmula 1 se despedem de Jules Bianchi

Familiares, amigos e colegas da Fórmula 1 acompanharam na manhã desta terça-feira, 21, o funeral do piloto Jules Bianchi, que morreu aos 25 anos na última sexta-feira, 17.

O corpo de Bianchi foi velado na catedral Sainte-Réparate, na cidade francesa de Nice, a partir de 10h no horário local (5h em Brasília). Entre os presentes estão os pilotos Felipe Massa, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button, Marcus Ericsson e Esteban Gutiérrez, entre outros.

A Ferrari foi representada por uma comitiva liderada pelo chefe Maurizio Arrivabene.

O piloto Jean-Éric Vergne, atualmente reserva da Ferrari e titular da Andretti, falou sobre o colega.

"Hoje é um dia especial. Um dos maiores pilotos nos deixou, mas com um lindo presente. Ele foi uma grande pessoa, fora e dentro da pista. Seu nome vai ficar escrito na história da F1. Ele está entre os grandes e sempre vai estar em nossos corações", disse.

Piloto morreu após acidente no GP do Japão realizado em 2014 (Foto: AP Photo)

Acidente

Bianchi estava internado desde um acidente sofrido no GP do Japão realizado em 2014. Ele perdeu o controle do carro na volta 43 e se chocou contra um guindaste que estava na área de escape para remover outro veículo.

Ele foi socorrido na pista e, em seguida, levbado para um hospital, onde foi submetido a uma cirurgia. Segundo boletim médico, Bianchi sofreu uma lesão axonal difusa que, em mais de 90% dos casos, deixa a vítima em coma definitivo. O piloto permeceu inconsciente até a morte.

