Pilotos da F1 ameaçam boicotar GP se pneus falharem

Os pilotos da Fórmula 1 ameaçaram nesta quinta-feira boicotar o GP da Alemanha se os estouros de pneus que marcaram o GP da Inglaterra, disputado no último domingo no circuito de Silverstone, voltarem a se repetir neste fim de semana no circuito de Nurburgring. O aviso foi dado através de nota oficial divulgada pela Associação de Pilotos da Fórmula 1 (GPDA, na sigla em inglês).

"Estamos prontos para pilotar os nossos carros no limite, como sempre fazemos, e como é esperado por nossas equipes, patrocinadores e fãs. No entanto, os pilotos decidiram que, se problemas semelhantes ocorrerem durante o GP da Alemanha, devemos nos retirar imediatamente do evento, já que este problema evitável com os pneus coloca em risco novamente a vida dos pilotos, dos fiscais e dos fãs", afirma a nota oficial, divulgada após uma reunião da GPDA.

Apesar disso, a associação aprovou as mudanças adotadas pela Pirelli para o fim de semana do GP da Alemanha. "Acreditamos que as alterações feitas nos pneus terão os resultados desejados e que problemas semelhantes não irão ocorrer durante o fim de semana do GP da Alemanha", declara a GPDA na nota oficial.

No último fim de semana, os pneus de vários pilotos estouraram durante o GP da Inglaterra, incluindo o inglês Lewis Hamilton, que liderava a corrida, e o brasileiro Felipe Massa. O incidente levou a adoção de ações emergenciais pela Pirelli, a única fornecedora de compostos da Fórmula 1.

No GP da Alemanha, os pneus traseiros contarão com interior composto de Kevlar - uma fibra sintética muito resistente. A partir do GP da Hungria, marcado para o dia 28 de julho, a empresa italiana utilizará pneus reformulados de 2012, combinados com os compostos atuais - esses compostos serão testados no circuito de Silverstone entre 17 e 19 de julho.

adblock ativo