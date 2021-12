Pilotos adotam 'ruínas' do kartódromo de Lauro de Freitas

Órfãos de um espaço para treinar desde a demolição parcial do Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas, os pilotos baianos adotaram uma solução à brasileira para revitalizar a pista: um 'puxadinho'.

A manobra foi a única possível para continuar no lugar, já que os boxes foram demolidos em 2013 para a construção do Centro Pan-Americano de Judô (CPJ). De acordo com um dos integrantes da Associação Amigos do Kart (AMK), Philadelpho Neto, o espaço que foi reapropriado para servir de novos boxes era usado, até então, por moradores de rua.

"Tivemos que conviver com lixo e total falta de estrutura por conta da ocupação dos moradores de rua. Conseguimos realocar essas pessoas e contribuímos mensalmente para a manutenção do lugar", disse.

Neto explicou que, com a demolição parcial do kartódromo, os pilotos resolveram se juntar para compor mais uma associação, além da já existente Associação Baiana de Kart. Segundo ele, desde setembro - quando o grupo começou - o que restou do kartódromo está plenamente revitalizado. Tanto é que o espaço vai sediar a Copa Verão de Kart 2015 no fim de semana - a primeira prova desde que o último campeonato estadual foi realizado, em 2013.

"Não temos condição de sediar um Campeonato Baiano ou um Campeonato Brasileiro, porque não temos estruturas para boxes e pista de rolamento, por exemplo. Mas uma prova menor não tem problema. E essa é oficial, chancelada pela Federação de Automobilismo da Bahia (FAB)", afirmou.

O tamanho da pista também diminuiu: de 1.020 m passou para cerca de 760 m. A área total é de cerca de 30 mil m². O terreno pertence à Arquidiocese de Salvador.

Novo kartódromo?

A iniciativa dos pilotos de 'resgatarem' o kartódromo de Lauro de Freitas foi movida, em parte, por desconfiança de que o novo espaço prometido pelo Governo do Estado não estará pronto no prazo estipulado, em outubro deste ano.

A FAB marcou para hoje, às 15h30, uma reunião na Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb) com o diretor-geral, Elias Dourado, para assinar o contrato que libera o aporte de R$ 3 milhões para a construção do kartódromo.

"Estamos com o projeto arquitetônico todo pronto, e a área em São Francisco do Conde (na Região Metropolitana de Salvador) está à disposição. Só falta a assinatura do contrato para a gente começar as obras", revelou a presidente da FAB, Selma Moraes.

Além da ajuda do governo, ela disse que sua federação conta com o patrocínio da PetroBahia via incentivos fiscais, como o Faz Atleta. A Sudesb ratificou que destinou R$ 3 milhões para a construção do kartódromo, mas detalhes só serão definidos após a reunião.

