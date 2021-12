Piloto surfa de moto em onda no Taiti; assista o vídeo

O piloto de moto Robbie Maddison foi protagonista de uma inovação em Teahupo, no Taiti, conhecida como uma das melhores praias para a prática do surfe no mundo: ele surfou com uma moto adaptada com esquis em uma onda grande e com formação digna de competições internacionais.

Ele divulgou o vídeo, intitulado "Pipe Dream", em sua página no Facebook. O cenário foi o mesmo local onde o brasileiro Gabriel Medina conquistou a etapa do WCT, o Campeonato Mundial de Surfe, vencendo nomes consagrados do esporte, como Mick Fanning e Kelly Slater.

Assista o vídeo:







Due to an overwhelming response we're launching "Pipe Dream" early. I'm proud to present my new video project with DC Shoes! Posted by Robbie Maddison on Domingo, 2 de agosto de 2015

