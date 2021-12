Piloto sai ileso após carro capotar dez vezes na Copa Porsche

O piloto Eduardo Rocha Azevedo levou um susto durante a Copa Porsche Carrera Cup neste sábado, 24. O carro dele capotou dez vezes após uma disputa pela sexta posição com Miguel Paludo.

Apesar do grave acidente, o piloto saiu consciente do carro. A equipe médica levou cerca de 30 minutos para retirá-lo do carro.

Após o susto, ele conversou com sua família e passou por exames.

