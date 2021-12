Piloto morre e GP de Macau tem 2.ª morte em 2 dias

Um dia depois de o motociclista português Luis Filipe de Sousa Carreira morrer em um acidente no primeiro dos quatro dias de eventos do GP de Macau, um tradicional evento de automobilismo que também conta com provas de carros, o piloto Phillip Yau Wing-Choi, de Hong Kong, morreu nesta sexta-feira após também se acidentar de forma grave em um dos pontos do circuito de rua local, considerado um dos mais difíceis e perigosos do mundo.

Na última quinta, Carreira morreu ao se acidentar na chamada Curva dos Pescadores do circuito, enquanto Wing-Choi acabou falecendo ao bater com o seu Chevrolet Cruze na curva do Hotel Mandarim. Ele sofreu a batida fatal quando guiava pela equipe Look Fong em um treino classificatório da CTM Macau Touring Cup, uma prova de carros de turismo, que serve como preliminar da Fórmula 3 do GP de Macau.

No acidente, o piloto de Hong Kong tentava contornar o lado direito da curva em uma volta rápida e bateu nas barreiras de proteção do lado esquerdo da pista. O carro, que ficou destruído com o choque, depois acabou pegando fogo.

Por meio de nota divulgada após o acidente, a organização do evento lamentou o ocorrido e informou que Wing-Choi não resistiu aos ferimentos sofridos. O comunicado explicou que dois carros de resgate foram usados no atendimento ao piloto, assim como foi preciso cortar o carro acidentado para que o corredor pudesse ser retirado da carenagem.

"Às 13h19 (no horário local), o competidor foi removido do automóvel e, às 13h20, Yau foi transportado de ambulância para o hospital, onde foi internado às 13h24. Várias tentativas de ressurreição cardiopulmonar foram realizadas, mas ele sucumbiu aos ferimentos às 13h51", informou o comunicado.

E, apesar da segunda morte acontecer em apenas dois dias no GP de Macau, os organizadores do GP de Macau defenderam nesta sexta-feira que o circuito de rua é seguro e disseram que nenhum dos eventos deste final de semana seriam cancelados.

"Eu não acho que exista qualquer questão sobre a pista, que existe como é a agora há 60 anos", afirmou João Manuel Costa Antunes, um dos coordenadores do GP de Macau, em entrevista ao jornal South China Morning Post.

SENNA DISPUTOU PROVA - Embora não faça parte do calendário das principais categorias do automobilismo mundial, o GP de Macau é um evento tradicional, realizado desde 1954, e que já contou com a participação de vários pilotos consagrados, entre eles Ayrton Senna, que morreu de forma fatídica em 1994, em acidente na Fórmula 1.

Senna venceu o GP de Macau de F3 em 1983, assim como os brasileiros Maurício Gugelmim e Lucas di Grassi ganharam a prova em 1985 e 2005, respectivamente. Michael Schumacher, Mika Hakkinen e David Coulthard também já participaram deste evento.

